Российские пиротехники обезвредили в Донбассе более четырех тысяч снарядов

В ГУ МЧС рассказали о работе пиротехнических отрядов.

Сводная группа пиротехников МЧС России за три месяца работы обезвредили на территории Донецкой и Луганской Народных Республик более четырех тысяч взрывоопасных предметов. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС в Telegram-канале. Специалисты заметили, что за апрель текущего года сотрудники пиротехнических подразделений Центра "Лидер", Донского, Ногинского и Тульского спасательных центров, а также специализированного отряда ГУ МЧС России по городу Севастополю находятся на Донбассе. Они занимаются работами по разминированию территории.

Более 4 тысяч взрывоопасных предметов обезвредили пиротехники МЧС России на Донбассе за 3 месяца. сотрудник экстренного ведомства

Специалист добавил, что особенно тщательно представители ведомства пиротехнические отряды обследовали жилые микрорайоны, объекты энергоснабжения, линии электропередач, водоводы, мосты, путепроводы, железнодорожные магистрали. В рамках 80-дневной смены российские специалисты обследовали 125 гектаров территории.

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Фото и видео: ГУ МЧС России