На Васильевском острове из жилого дома эвакуировали 22 человека из-за пожара в ресторане

В Василеостровском районе произошло крупное возгорание в ресторане. Сотрудники МЧС пытаются ликвидировать пожар, людей эвакуировали из дома.

Утром в субботу, 1 июля, в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на 9-ой линии В.О. случился пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным МЧС, в жилом доме №30 происходит горение обстановки в помещениях ресторана и в межэтажных перекрытиях на общей площади 25 квадратных метров.

В десять утра был подан дополнительный номер 1-БИС. С вышележащих этажей были эвакуированы 22 человека, среди которых есть дети. Один из них был госпитализирован в больницу.

К тушению пожара привлечено пять единиц специальной техники и 25 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пулково загорелся самолет Emirates.

Фото: Piter.TV

