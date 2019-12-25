В аэропорту Пулково загорелся самолет Emirates

В петербургском аэропорту Пулково произошел пожар. Возгорание произошло в одном из самолетов, собирающемся на вылет.

Вечером в пятницу, 30 июня, в аэропорту Пулково произошел пожар. В хвостовой части самолета авиакомпании Emirates неожиданно что-то начало гореть. Об этом сообщили

Рейс в Дубай был назначен на 23:15, но перед стартом в хвостовой части самолета пассажиры заметили задымление. По предварительным данным, никто не пострадал, всех вовремя эвакуировали с борта самолета.

Самолет был отправлен на место стоянки, а после локализации пожара была вновь объявлена посадка на борт. Однако не все из более чем 200 человек захотели возвращаться обратно – 28 человек отказались возвращаться салон.

Несмотря на происшествие, в 4:49 самолет вылетел из Пулково. После случившегося проверку начали местные СК и прокуратура.

Ранее сообщалось, что пожар на территории завода "Арсенал" локализован

Фото: Piter.TV