Российские нефтекомпании не могут увеличить добычу из-за нехватки мощностей

Все дело в нехватке добывающих мощностей.

Российские нефтяные компании не готовы добывать много нефти в соответствии с текущими условиями сделки ОПЕК+. Как пишет "Коммерсант", все дело в нехватке добывающих мощностей.

В октябре и ноябре о нехватке добывающих мощностей рассказали сразу две российские нефтекомпании. Они столкнулись с последствиями недостаточного финансирования разработки новых скважин в условиях ограничений на добычу в рамках действующей сделки ОПЕК+.

Для Росси был установлен уровень в 11 млн баррелей в сутки. При этом вице-премьер Александр Новак считает показатель в 10,5 млн баррелей в сутки более реалистичным.

Отмечается, что многие компании отказались от инвестиций в добычу во время действия соглашения. В результате мощности зачастую не способны удовлетворить разрешенные, постоянно растущие квоты.

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