Производители мебели просят ограничить вывоз древесного сырья из России

Предполагается, что таким образом удастся остановить рост цен на мебель.

Производители мебели в России просят ввести ограничения на экспорт древесного сырья. Это предлагается сделать для того, чтобы сдержать цены на стройматериалы. Как пишут "Известия", такое предложение скор должно поступить в правительство от Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Так, предлагается ввести пошлины на вывоз березового шпона, а также запретить вывоз кряжа. Отмечается, что эти материалы стали во время пандемии активно вывозиться из страны, это привело к дефициту и росту цен на фанерные полуфабрикаты в 2,5 раза. По этой причине подорожали деревянные домокомплекты и мебель.

Сейчас стоимость дерева на 25 – 30% выше, если сравнивать с январем 2021 года. Кроме того, в 1,5 раза подорожали за этот период и частные дома. Об этом сказала член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Татьяна Гигель

Управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский предполагает, что готовые дома и земля могут продолжить дорожать в ближайшие 2-3 года.

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