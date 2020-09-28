Предприниматели назвали риски глобальной налоговой реформы для России

Инициатива предполагается введение единой минимальной ставки корпоративного налога в 15%.

Представители Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) назвали риски для России, с которыми страна может столкнуться после присоединения к глобальной реформе корпоративного налогообложения. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект позиции комитета РСПП по налоговым рискам по итогам анализа международного плана.

Напомним, что в июле 2021 года под эгидой ОЭСР и G20 была запущена инициатива, в рамках которой предполагается в том числе введение единой минимальной ставки корпоративного налога в 15%. Инициатива распространяется на международные группы компании выручка которых составляет более 750 млн евро. Предполагается, что таким образом удастся препятствовать уходу транснациональных корпораций из юрисдикций с более высокими налогами туда, где налоги меньше. Кроме того, данная инициатива позволит каждой стране получать налоги пропорционально уровню потребления продуктов и услуг МГК. Отметим, что Россия план реформы поддержала, как и 136 других стран. В силу реформа должна вступить в 2023 году.

В РСПП проанализировали и пришли к выводу, что российские компании попадут под действие реформы, по этой причине страна не может отказаться от участия в реформе. А вот основными рисками назвали угрозу действующим льготным режимам налогообложения в стране, таким как специальные инвестиционные контракты (СПИК) и особые экономические зоны (ОЭЗ). Несмотря на то, что проект не запрещает налоговые льготы, в РСПП опасаются, что они будут в результате сокращены или нивелированы вовсе.

Получается, льготные режимы с налоговыми ставками менее 15% могут быть ликвидированы. Это может поставить под угрозу инвестпроекты, которые невозможно реализовать без мер господдержки, предупредили в РСПП.

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