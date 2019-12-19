Иначе пенсионеркам не хватит отчислений в ПФ.

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти. В большинстве регионов женщинам не хватит собственных отчислений в ПФ на последующие выплаты. Таких субъектов 73 из 85. Об этом сообщили в исследовании социологи из FinExpertiza.

Чтобы покрыть дефицит, страна будет использовать отчисления мужского населения. Разница возникает между объемами отчислений и их использованием. Это связано с тем, что женщины раньше выходят на пенсию и дольше живут. В среднем россиянка получает пенсию в течение 22,6 лет. Средний размер выплаты (в общем за все года) на каждую женщину составляет 3,83 млн. рублей. Этот показатель на 175 тысяч рублей больше, чем отчисления женщин в Пенсионный фонд.

Ранее Piter.tv писал о том, что Голикова заявила об увеличении выплат ветеранам ВОВ в 2020 году.