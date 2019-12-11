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Голикова заявила об увеличении выплат ветеранам ВОВ в 2020 году

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В 2019 году пенсия ветеранов войны увеличилась на 5%, по сравнению с 2018 годом.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об увеличении выплат ветеранам ВОВ с инвалидностью в 2020 году. Выплаты составят 46,6 тысяч рублей в месяц. Голикова заявила это на заседании организационного комитета "Победа".

В 2019 году пенсия ветеранов войны увеличилась на 5%, по сравнению с 2018 годом. В этом году участники войны с инвалидностью получали 44 тысячи рублей, а их вдовы – 30 тысяч.

В 2020 году вдовы будут получать 32,3 тыс. рублей, а военнослужащие - 46,6 тыс. рублей.

Путин назвал "беспардонной ложью" резолюцию ЕП о Второй мировой войне.

Теги: война, выплаты, голикова, пенсия
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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