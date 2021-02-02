Российские мужчины не хотят жениться на сотрудницах МВД и чиновницах

Каждая десятая женщина тоже не хотела бы стать женой сотрудника силовой структуры.

Аналитики портала провели опрос среди россиян, в котором выяснили, с кем жители страны не хотели бы связывать свою жизнь. Каждый седьмой мужчина признался, что не имеет желания жениться на сотрудницах МВД и чиновницах.

Кроме того, большинство участников опроса мужского пола не видят своих будущих партнерш моделями, танцовщицами, певицами и педагогами.

Каждая десятая женщина тоже не хотела бы стать женой сотрудника силовой структуры. Некоторые женщины признались, что не смогли бы отдать руку и сердце актерам и водителям.

Среди мужчин, состоящих в браке, принимают профессию своей супруги 56 процентов респондентов. Женщины лояльнее относятся к работе второй половинки - около 60% опрошенных замужних дам одобряют работу своих мужчин.

Ранее на Piter.tv: чаще других своей работой довольны петербуржцы из сферы IT.

Фото: Pexels