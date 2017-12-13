Российские моряки спасли трех рыбаков из КНДР в Японском море

В сети опубликовали видео спасательной операции моряками камчатского судна "Петр Ильичев".

В сети появилось видео спасения рыбаков из полузатонувшей деревянной лодки в Японском море.

Члены экипажа российского судна "Петр Ильичев" 10 декабря увидели в открытом море полузатонувшую деревянную лодку с людьми. Капитан судна отдал единственно верное решение остановиться и спасти людей. Лодка была наполовину заполнена ледяной водой. В ней находились три живых рыбака, предположительно из КНДР. И еще один погибший человек. Команда подняла на борт спасенных людей, затем они были доставлены в больницу во Владивосток.

Подробности происшествия уточняются.

Видео: YouTube/kamchat100