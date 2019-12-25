Шлем позволит контролировать наведение пушки АК-630.

Российские моряки смогут управлять пушками поворотом головы. Об этом журналистам ТАСС сообщил заместитель генерального директора по военно-технической политике концерна "Моринформсистема-Агат" Николай Борисов. Специалист объяснил, что шлемы-целеуказатели получит экипажи боевых кораблей Военно-морского флота России. Благодаря оптико-электронной системе, моряки смогут управлять автоматическими пушками АК-630.

Оператор поворотом головы производит первичное наведение АК-630 на объект поражения, а дальше система захватывает цель автоматически Николай Борисов, замгендиректора концерна "Моринформсистема-Агат"

Эксперт отметил, что на данный момент шлем проходит заводские испытания. Внедрение устройства на флот увеличит эффективность поражения в ближней зоне ПВО беспилотников, вертолетов и крылатых ракет. Шлем уже имеет паспорт экспортного образца.

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Фото: Piter.tv

