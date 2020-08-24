Изучена экипировка 15-летнего сына Лукашенко

Военные эксперты рассказали об амуниции, надетой на Николая Лукашенко.

Изучена экипировка 15-летнего сына Александра Лукашенко. Сотрудники Telegram-канала "Военный Осведомитель" рассказали о форме, в которой Николай был замечен во время полета на вертолете Ми-8 с отцом.

На юноше замечен шлем "Спартанец", произведенный российской компанией 5.45 Design. На Лукашенко также надет плитник - разгрузочный бронежилет с отделениями для трех магазинов к автомату Калашникова. Конкретную модель журналисты не уточнили.

Напомним, что кадры Александра и Николая Лукашенко в военной амуниции опубликованы местными СМИ вечером 23 августа. Глава республики осмотрел обстановку вокруг резиденции с вертолета. Позже ситуация стала основной для многочисленных мемов.

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Видео: Telegram / NEXTA Live, Пул Первого