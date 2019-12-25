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Российские миротворцы разминировали 238 гектаров в Нагорном Карабахе
Сегодня, 11:18
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matveyvn

Российские миротворцы разминировали 238 гектаров в Нагорном Карабахе

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За время операции было найдено 8,3 тысяч взрывоопасных предметов.

Российские миротворцы разминировали 238 гектаров в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также известно, что инженерные подразделения миротворческих сил РФ разминировали 93 километра дорог, 423 домостроения в непризнанной республике. За время операции было найдено 8,3 тысяч взрывоопасных предметов.

В процессе работы миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в горных условиях и при плохой погоде.

Ранее Пашинян прорвался на перекрытое протестующими кладбище в Ереване.

Теги: минобороны, нагорный карабах, разминирование
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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