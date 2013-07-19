Российские металлурги предложили скидки государственным стройкам

Несколько крупных российских металлургических компаний предложили государственным строительным объектам приобретать их продукцию со скидками. Об этом сообщило РБК со ссылкой на письмо председателя наблюдательного совета "Русской стали" и владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых.
Металлургические компании готовы поделиться своими доходами, чтобы власти не вводили регулирование цен. Седых в обращении к главе Минпромторга Дениса Мантурова предложил заключить договоры на поставку металла для госстроек. При этом цена на материалы будет зафиксирована на всё время стройки.
В письме не оговаривается размер скидок. Но упоминается возможность частичной предоплаты и отгрузка минимальными партиями.
При этом объем поставок нужно будет согласовать с Федеральной антимонопольной службой, заметил Седых.
Сейчас представители индустрии ждут список проектов, финансируемых за счет бюджета. А также перечень необходимой продукции для них. Предполагается, что компании между собой договорятся, какое предприятие куда будет поставлять товары.
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Фото: pixabay
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