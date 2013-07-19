Российские металлурги предложили скидки государственным стройкам

Представители рынка заявили об этом обращении к главе Минпромторга.

Несколько крупных российских металлургических компаний предложили государственным строительным объектам приобретать их продукцию со скидками. Об этом сообщило РБК со ссылкой на письмо председателя наблюдательного совета "Русской стали" и владельца Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолия Седых.

Металлургические компании готовы поделиться своими доходами, чтобы власти не вводили регулирование цен. Седых в обращении к главе Минпромторга Дениса Мантурова предложил заключить договоры на поставку металла для госстроек. При этом цена на материалы будет зафиксирована на всё время стройки.

В письме не оговаривается размер скидок. Но упоминается возможность частичной предоплаты и отгрузка минимальными партиями.

При этом объем поставок нужно будет согласовать с Федеральной антимонопольной службой, заметил Седых.

Сейчас представители индустрии ждут список проектов, финансируемых за счет бюджета. А также перечень необходимой продукции для них. Предполагается, что компании между собой договорятся, какое предприятие куда будет поставлять товары.

Ранее мы сообщали, что Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех вредных выбросов

Фото: pixabay