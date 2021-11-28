Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубке мира в Финляндии

Первое место занял Александр Большунов, пробежав 15 км за 35 минут 23,7 секунды.

Российские лыжники заняли весь призовой пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в финском городе Рука.

Лыжники бежали дистанцию протяженностью 15 километров свободным стилем. Российский спортсмен Александр Большунов занял первое место (35 минут 23,7 секунды), второе и третье места завоевали Сергей Устюгов (+0,5 секунды) и Артем Мальцев (+0,7 секунды) соответственно.

Кроме того, в десятку лидеров вошли россияне Иван Якимушкин (4 место), Илья Семиков (6 место) и Алексей Червоткин (8 место).

Сборная Норвегии, а также финский лыжник Ииво Нисканен отказались от участия в соревнованиях из-за морозов. Гонка проходила при температуре воздуха около -20 градусов.

Ранее Александр Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу в первом раунде AMC Fight Nights 106.

Видео: Youtube/FIS Cross Country