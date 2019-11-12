Российские космонавты с МКС поздравили граждан РФ с Днем народного единства

Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов рассказали об исторических корнях праздника.

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днем народного единства. Они напомнили об исторических корнях данного праздника. Ролик распространили по социальным сетям сотрудники государственной корпорации "Роскосмос". Специалисты пояснили, что это день примечателен для всех граждан, которые трудятся ради процветания и укрепления Родины.

Народы России в XVII веке встали в ополчение рядом с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, смогли объединиться и отстоять суверенитет государства, избавить нашу землю от захватчиков, восстановить власть, возродить и укрепить страну Николай Чуб, космонавт

Константин Борисов выразил уверенность в том, что и сегодня единство поможет жителям страны справиться со всеми сложностями, продемонстрировать мировой общественности силу духа и преданность идеалам. Он добавил, что в истории России полно образцов подлинного патриотизма и любви к Отчизне.

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Фото и видео: Роскосмос