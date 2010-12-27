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Космонавты больше не смогут мочиться на колесо перед стартом в космос
Сегодня, 14:49
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Alena_Zinovieva

Космонавты больше не смогут мочиться на колесо перед стартом в космос

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Традиция, известная еще со времен Гагарина, прервется из-за отсутствия ширинки на новых скафандрах.

Российские космонавты больше не смогут мочиться на колесо автобуса перед вылетом в космос. Традиция, известная еще со времен Гагарина, прервется из-за отсутствия ширинки на новых спасательных скафандрах "Сокол-М". Об этом пишут РИА Новости.

Разработчики нового костюма отметили, что в техническом задании не было ни слова о традиции. Однако если заказчик будет недоволен, то ширинку готовы добавить в скафандр.

Космонавты надевают и проверяют скафандры на Байконуре. После они едут на автобусе, останавливаются перед горой и делают свое дело. Для этого в текущем направлении скафандров "Сокол-КВ-2" есть специальная шнуровка.

Ранее мы писали, что Роскосмос разработал способ маскировки космических спутников.

Фото: pixabay.com

Теги: космонавты, космос, традиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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