В операции участвовал "Громкий", "Совершенный" и "Яков Баляев".

Российские корабли провели учения в Японском море. Об этом сообщили представители пресс-службы тихоокеанского флота РФ. Экипажи отработали ведение морского боя. В мероприятиях принимал участие корвет Приморской флотилии. "Громкий" выстрелил по заданной цели при помощи артиллерийской установки А-190.

Корабль поразил мишени, которые имитировали технику и огневые точки условного противника, что подтвердили данные объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" пресс-служба ТОФ

Также в военных учениях ТОФ задействовал находящийся на вооружении тральщик "Яков Баляев" и корвет "Совершенный". Оба корабля использовали артиллерию для ликвидации средств предполагаемого противника. Операция обеспечивалась под охраной российского противолодочного самолета Ил-38.

Корвет "Гремящий" приняли в состав ВМФ России.

Фото: Минобороны России

