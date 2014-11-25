Российские корабли провели учения в Японском море. Об этом сообщили представители пресс-службы тихоокеанского флота РФ. Экипажи отработали ведение морского боя. В мероприятиях принимал участие корвет Приморской флотилии. "Громкий" выстрелил по заданной цели при помощи артиллерийской установки А-190.
Корабль поразил мишени, которые имитировали технику и огневые точки условного противника, что подтвердили данные объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата "Орлан-10"
пресс-служба ТОФ
Также в военных учениях ТОФ задействовал находящийся на вооружении тральщик "Яков Баляев" и корвет "Совершенный". Оба корабля использовали артиллерию для ликвидации средств предполагаемого противника. Операция обеспечивалась под охраной российского противолодочного самолета Ил-38.
Корвет "Гремящий" приняли в состав ВМФ России.
Фото: Минобороны России
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