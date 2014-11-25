  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Российские корабли провели учения в Японском море
Сегодня, 14:04
90
lesjasap

Российские корабли провели учения в Японском море

0 0

В операции участвовал "Громкий", "Совершенный" и "Яков Баляев".

Российские корабли провели учения в Японском море. Об этом сообщили представители пресс-службы тихоокеанского флота РФ. Экипажи отработали ведение морского боя. В мероприятиях принимал участие корвет Приморской флотилии. "Громкий" выстрелил по заданной цели при помощи артиллерийской установки А-190.

Корабль поразил мишени, которые имитировали технику и огневые точки условного противника, что подтвердили данные объективного контроля, полученные с беспилотного летательного аппарата "Орлан-10"

пресс-служба ТОФ

Также в военных учениях ТОФ задействовал находящийся на вооружении тральщик "Яков Баляев" и корвет "Совершенный". Оба корабля использовали артиллерию для ликвидации средств предполагаемого противника. Операция обеспечивалась под охраной российского противолодочного самолета Ил-38.

Корвет "Гремящий" приняли в состав ВМФ России.

Фото: Минобороны России
 

Теги: артиллерия, вмф россии, громкий, тихоокеанский флот, тоф, японское море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии