Все больше российских работодателей избавляются от курилок и запрещают перекуры

В 2010 году таких строгих правил придерживалось лишь 13% всех компаний, в 2019 году – 21%.

Исследователи Superjob выяснили, что все больше российских компаний избавляются от курилок и запрещают перекуры в рабочее время. В 2010 году таких строгих правил придерживалось лишь 13% всех компаний, в 2019 году – 21%. Об этом сообщил "Коммерсант".

В исследовании приняли участие 500 работодателей, 300 работник отдела кадров, 1600 курящих сотрудников. По-прежнему большая часть компаний (73%) отводит для курильщиков специальные места, еще 3% вовсе позволяют курить в коридоре и туалетах.

Результаты опроса показали, что за три года уменьшилось количество работников, которые уходят на перекур более 5 раз в день (с 30% до 24%). На 3-4 перекура ходят 36% опрошенных. Из курящих 15% курят более 15 минут, 75% достаточно пяти минут. Чаще всего совсем не курят сотрудники старше 45 лет и женщины.

Ранее Госдума одобрила проект о возвращении комнат для курения в аэропортах.

Видео: Piter.TV