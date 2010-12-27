Госдума одобрила проект о возвращении комнат для курения в аэропортах

Планируется разрешить курение табака в специально выделенных под это изолированных помещениях.

Во вторник, 16 июля, в Государственной Думе в первом чтении был принят законопроект, который предлагает вернуть комнаты для курения в здания российских аэропортов, сообщили на официальном сайте Госдумы.

В рамках законопроекта планируют установить специальные комнаты, оборудованные сильными системами вентиляции, что не позволит табачному дыму добраться за пределы территории курилок. Места для курения хотят разместить в транзитных зонах аэропортов, а также в зонах с пассажирами, уже прошедшими предполётный досмотр.

Инициатива вызвала большие споры. В частности, Минздрав выступил против законопроекта. Ведомство считает, что возвращение комнат для курения в аэропорты способствует увеличению числа курильщиков и росту заболеваний, связанных с курением сигарет.

Напомним, что курение в общественных местах было запрещено в 2013 году Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"‎.

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