В опросе приняли участие 18 ведущих специалистов.

Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года. В опросе приняли участие 18 ведущих специалистов, каждый из которых назвал тройки своих фаворитов из 148 претендентов. Об этом пишет ТАСС.

В лидеры выбились два сериала. Это "Шторм" Бориса Хлебникова, который выходит на видеосервисе Start, и "Эпидемия" Павла Костомарова платформы Premier. За них проголосовали 12 и 11 раз соответственно.

В центре сюжета сериала "Шторм" история двух друзей, Юрия Осокина и Сергея Градова. Первый работает в отделе полиции, второй – в отделе по борьбе с коррупцией. Чтобы помочь тяжелобольной жене, Градов идет на должностные преступления и пытается скрыть улики. В главных ролях: Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Михалкова и др.

Фантастический сериал "Эпидемия" рассказывает о загадочном и смертоносном вирусе, который поразил Россию. Главные герои хотят добраться до Карелии, чтобы там переждать эпидемию. Однако на пути они встречают различные препятствия. Что-то похожее можно было видеть в картине "Война миров Z" с Брэдом Питтом в главной роли.

Ранее мы писали, что состоялся премьерный показ мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк 4".