Российская кинокомпания "Хайп" снимет фильм о Чикатило

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что российские кинематографисты готовятся к съёмкам фильма про маньяка Чикатило. Об этом сообщил продюсер Илья Стюарт.
Съемки анонсировала кинокомпания "Хайп". Продюсер заявил, что актеры Александр Паль и Виктор Сухоруков уже дали согласие сыграть в фильме.
"Приятно, что артисты категории "А" заинтересовались нашим проектом",
—сказано в сообщении.
Известно, что фильм назовут "Казнь". В основе сюжета лежит вымышленная история. Авторы проекта воспользовались переосмысленными документами по делу российского маньяка Андрея Чикатило.
Производственный бюджет фильма - 100 млн рублей. Дата фильма не оглашается.
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Фото: МВД Ростовской области
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