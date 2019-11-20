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Российская кинокомпания "Хайп" снимет фильм о Чикатило

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Производственный бюджет фильма - 100 млн рублей.

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что российские кинематографисты готовятся к съёмкам фильма про маньяка Чикатило. Об этом сообщил продюсер Илья Стюарт.

Съемки анонсировала кинокомпания "Хайп". Продюсер заявил, что актеры Александр Паль и Виктор Сухоруков уже дали согласие сыграть в фильме.

"Приятно, что артисты категории "А" заинтересовались нашим проектом",

—сказано в сообщении.

Известно, что фильм назовут "Казнь". В основе сюжета лежит вымышленная история. Авторы проекта воспользовались переосмысленными документами по делу российского маньяка Андрея Чикатило.

Производственный бюджет фильма - 100 млн рублей. Дата фильма не оглашается. 

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился новый трейлер новогоднего сиквела "Полицейского с Рублёвки".

Фото: МВД Ростовской области

 

Теги: кино, культура, новости россии, фильм о чикатило
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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