Российские истребители 20 раз за неделю поднимались ради перехвата

В Министерстве обороны рассказали о разведывательной активности у границ России за последнюю неделю. Отечественные истребители вели 27 летательных аппарата у российских границ. Какие именно самолеты проводили разведку и в каких регионах - не уточняется. Но чаще всего самолеты направляют к Крыму и Калининградской области. Инфографика с данными приведена в издании "Красная звезда".
В составе дежурных сил истребители вылетали 20 раз. На операции кроме истребителей военные иногда посылают беспилотные летательные аппараты.
В ведомстве заявили, что нарушений воздушного пространства России не было допущено. Они напомнили, что этим летом засекли американский дрон RQ-4A сначала у границ Донбасса, а после вблизи Крыма.
Ранее Piter.tv писал о том, что разработчик раскрыл технические характеристики МиГ-35.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/Министерство обороны России
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