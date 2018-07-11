Российские истребители 20 раз за неделю поднимались ради перехвата

Ни одного нарушения границы военные не допустили.

В Министерстве обороны рассказали о разведывательной активности у границ России за последнюю неделю. Отечественные истребители вели 27 летательных аппарата у российских границ. Какие именно самолеты проводили разведку и в каких регионах - не уточняется. Но чаще всего самолеты направляют к Крыму и Калининградской области. Инфографика с данными приведена в издании "Красная звезда".

В составе дежурных сил истребители вылетали 20 раз. На операции кроме истребителей военные иногда посылают беспилотные летательные аппараты.

В ведомстве заявили, что нарушений воздушного пространства России не было допущено. Они напомнили, что этим летом засекли американский дрон RQ-4A сначала у границ Донбасса, а после вблизи Крыма.

Ранее Piter.tv писал о том, что разработчик раскрыл технические характеристики МиГ-35.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Министерство обороны России

