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Российские индексы начали расти после пятничного обвала

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Курсы евро и доллара снижаются

По данным Московской биржи, российские индексы начали расти после пятничного обвала. Об этом пишет РБК.

Индекс Московской биржи на открытии торгов понедельника вырос на 2,05%. Об этом свидетельствуют статистические данные российской торговой площадки.

Рост индекса РТС составил 3,11%, до 1340,14 пункта.

Курс доллара упал на 0,52%, до 66,53 рублей. Курс евро снижается на 0,48%, до 73,47 рублей.

В начале торгов в лидеры вышли АФК "Ситстема", "Россети" и ТГК-1.

Ранее индекс РТС опустился ниже 1450 пунктов впервые с прошлого декабря.

Теги: курсы валют, московская биржа, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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