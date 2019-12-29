Курсы евро и доллара снижаются

По данным Московской биржи, российские индексы начали расти после пятничного обвала. Об этом пишет РБК.

Индекс Московской биржи на открытии торгов понедельника вырос на 2,05%. Об этом свидетельствуют статистические данные российской торговой площадки.

Рост индекса РТС составил 3,11%, до 1340,14 пункта.

Курс доллара упал на 0,52%, до 66,53 рублей. Курс евро снижается на 0,48%, до 73,47 рублей.

В начале торгов в лидеры вышли АФК "Ситстема", "Россети" и ТГК-1.

Ранее индекс РТС опустился ниже 1450 пунктов впервые с прошлого декабря.