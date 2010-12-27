Российские и сербские военные разгромили превосходящие силы условного противника

Учения проходят на Лужском полигоне Ленобласти. Они завершатся в пятницу, 17 августа.

В четверг, 16 августа, на Лужском полигоне в Ленинградской области в ходе совместного тактического учения с боевой стрельбой российские и сербские военнослужащие разгромили превосходящие силы условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Мотострелковые объединения совершили быстрый маневр и сменили позицию, заняв более выгодную. Действия этих объединенй поддерживали расчёты реактивных систем залпового огня "Град". Заградительный огонь не дал выдвинуться резервам. Подразделения постоянно меняли свою геолокацию и это позволяло избегать огневого воздействия другой стороны. Все действия координировал штаб руководства учением.

Дальше военным предстоит отработать вопросы обеспечения боевых действий и выполнить задачи, связанные с различными видами боя. К учениям, которые завершатся в пятницу, 17 августа, привлекли около 800 военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что для участия в военных учениях в СПб прибыло 200 сербских солдат.

Фото: пресс-служба Западного военного округа