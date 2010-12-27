Для участия в военных учениях в СПб прибыло 200 сербских солдат

Вместе с российскими военнослужащими они пройдут подготовку.

В Петербург из Сербии прибыло 200 военнослужащих, которые пройдут обучение в Северной столице. Данный проект является совместным между двумя государствами. Иностранцы будут проводить учения вместе с местными военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

По сведениям Западного военного округа, испытания состоятся с 13 по 17 августа на территории Ленинградской области. Среди сербов: солдаты, сержанты и офицерский состав. В ходе мероприятий будут отработаны боевые и тактические приемы, взаимодействия штабов при планировании и разработке схем действий. Солдаты пройдут проверку маневренной обороны, противодиверсионной и разведывательной подготовки. В операции российская сторона предложит сербам задействовать мотострелковое оружие.

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