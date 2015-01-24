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Российские футболисты одержали победу над болгарами в товарищеском матче
Сегодня, 20:14
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Российские футболисты одержали победу над болгарами в товарищеском матче

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Мяч в ворота противника забил Александр Соболев.

В субботу, 5 июня, на московском стадионе "ВТБ Арена" прошла встреча сборных России и Болгарии. Для команды Станислава Черчесова игра завершилась победой. 

Счет был открыт на 84-й минуте. Нападающий Александр Соболев, вышедший на замену по ходу матча, забил пенальти, который заработал хавбек Алексей Миранчук. 

Так, товарищеский матч закончился со счетом 1:0 в пользу России. Желтые карточки получили Соболев и Джикия.

Ранее мы писали, что Данила Прохин покинул "Зенит".

Фото: pixabay

Теги: товарищеские матчи, футбол, чемпионат европы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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