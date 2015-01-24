Российские футболисты одержали победу над болгарами в товарищеском матче

В субботу, 5 июня, на московском стадионе "ВТБ Арена" прошла встреча сборных России и Болгарии. Для команды Станислава Черчесова игра завершилась победой.
Счет был открыт на 84-й минуте. Нападающий Александр Соболев, вышедший на замену по ходу матча, забил пенальти, который заработал хавбек Алексей Миранчук.
Так, товарищеский матч закончился со счетом 1:0 в пользу России. Желтые карточки получили Соболев и Джикия.
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Фото: pixabay
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