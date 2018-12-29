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Отечественное кино собрало в новогоднем прокате 3,3 миллиарда рублей
Сегодня, 12:23
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nastya960

Отечественное кино собрало в новогоднем прокате 3,3 миллиарда рублей

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В прошлом году за такой же период было собрано 2,5 миллиарда рублей.

За зимние праздники суммарные сборы отечественного кино составили 3,3 миллиарда рублей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период в 2017 году (2,5 миллиарда рублей). Об этом сообщается на сайте Фонда кино.

Совокупный бокс-офис российских картин за период с 30 декабря по 8 января составил 3,3 млрд рублей, иностранного кино - 1,2 млрд рублей.

Фонд кино

Лидером кинопроката стала драма Алексея Сидоровва "Т-34", фильм посмотрели 4,7 миллиона человек. Общие сборы превысили 1,3 миллиарда рублей. Второе место заняла комедия "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" (2,9 миллиона зрителей) и "Елки Последние" оказались на третьем месте.

Фото: pixabay

 

 

Теги: кино, кинопрокат, отечественное кино, прокат
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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