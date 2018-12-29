Отечественное кино собрало в новогоднем прокате 3,3 миллиарда рублей

В прошлом году за такой же период было собрано 2,5 миллиарда рублей.

За зимние праздники суммарные сборы отечественного кино составили 3,3 миллиарда рублей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период в 2017 году (2,5 миллиарда рублей). Об этом сообщается на сайте Фонда кино.

Совокупный бокс-офис российских картин за период с 30 декабря по 8 января составил 3,3 млрд рублей, иностранного кино - 1,2 млрд рублей. Фонд кино

Лидером кинопроката стала драма Алексея Сидоровва "Т-34", фильм посмотрели 4,7 миллиона человек. Общие сборы превысили 1,3 миллиарда рублей. Второе место заняла комедия "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" (2,9 миллиона зрителей) и "Елки Последние" оказались на третьем месте.

Фото: pixabay