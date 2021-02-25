Российские дипломаты выехали из КНДР на Родину, толкая дрезину. Фото и видео опубликованы в официальном телеграм-канале российского министерства иностранных дел.
Причина использования столь необычного транспорта — коронавирусные ограничения. Из-за них сообщение между двумя странами приостановлено.
Помимо восьми дипломатов часть пути с ними преодолевали члены их семей. Периодически сотрудники посольства сами толкали дрезину.
По информации МИД РФ, дипломаты добирались 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы — а после на дрезине.
Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей ‑ и в путь.
цитата из сообщения МИД РФ
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Видео: МИД России
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