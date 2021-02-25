По информации МИД РФ, дипломаты добирались 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы.

Российские дипломаты выехали из КНДР на Родину, толкая дрезину. Фото и видео опубликованы в официальном телеграм-канале российского министерства иностранных дел.

Причина использования столь необычного транспорта — коронавирусные ограничения. Из-за них сообщение между двумя странами приостановлено.

Помимо восьми дипломатов часть пути с ними преодолевали члены их семей. Периодически сотрудники посольства сами толкали дрезину.

По информации МИД РФ, дипломаты добирались 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы — а после на дрезине.

Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей ‑ и в путь. цитата из сообщения МИД РФ

Ранее генсек ООН призвал военных Мьянмы прекратить репрессии. По мнению эксперта, в современном мире не осталось места для вооруженного захвата власти.

Видео: МИД России