В российском постпредстве подчеркнули, что Украине не знаком дух добрососедства.

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции. На сайте постпредства России при всемирной организации опубликовано мнение, где позиция украинской стороны названа кощунством.

До этого Киев заблокировал резолюцию от России, в которой был пункт об отмене санкций из-за распространения коронавируса.

В российском постпредстве подчеркнули, что Украине не знаком дух добрососедства. Российские дипломаты отметили, что украинская пропаганда пытается выставить Россию агрессором, игнорируя реальность и здравый смысл.

Ранее МИД России вернул Украине две ноты по Крыму.