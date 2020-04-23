МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации вернуло Украине две ноты протеста. Об этом сообщила представитель ведомства Мария Захарова.
Отмечается, что все ноты связаны с Крымом. Так, в первое ноте Украина выражает протест из-за раскопок в Крыму. А вот во второй требует отчет о том, какие меры принимают в Крыму и Донбассе в связи с пандемией коронавируса.
Захарова заявила, что соответствующие "шаги украинской дипломатии не перестают удивлять".
Ранее мы сообщали о том, что эксперт прокомментировал возможность продолжения режима самоизоляции после 30 апреля.
Видео:Ministry of Foreign Affairs of Russia
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