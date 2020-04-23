МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Захарова отметила, что подобные "шаги украинской дипломатии не перестают удивлять".

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации вернуло Украине две ноты протеста. Об этом сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

Отмечается, что все ноты связаны с Крымом. Так, в первое ноте Украина выражает протест из-за раскопок в Крыму. А вот во второй требует отчет о том, какие меры принимают в Крыму и Донбассе в связи с пандемией коронавируса.

Захарова заявила, что соответствующие "шаги украинской дипломатии не перестают удивлять".

Ранее мы сообщали о том, что эксперт прокомментировал возможность продолжения режима самоизоляции после 30 апреля.

Видео:Ministry of Foreign Affairs of Russia