На поле боя ликвидирована техника, поставленная ВСУ Западом.

Российские десантники уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделились военнослужащие. Находясь на специальной военной операции, военные ликвидировали боевую технику противника. Известно, что эти средства находились на службе у местных вооруженных формирований. В СМИ размещены кадры сожженной техники сразу после завершения оперативных действий на поле боя.

Уточняется, что в рамках успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной бригады ВСУ. Там же поражены танки Т-72, которые были поставлены киевскому режиму в рамках западной военной помощи от НАТО. На кадрах можно увидеть уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника.

Пленный старшина ВСУ рассказал, куда стреляла украинская артиллерия.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

