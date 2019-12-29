Разработку создали российские инженеры и программисты.

Российские десантники отработают прыжки с парашютом в VR-шлемах. Военные получат новое оборудование в течение следующих двух недель. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на источник в ведомстве. ВДВ предоставят 30 комплектов VR-шлемов, лазерные станции, манипуляторы и ПО. Устройства работают на отечественной платформе DEUS. Разработчиками проекта выступили специалисты из Man & Technologies lab.

Встроенная в шлем система отслеживания взгляда (eye-tracker ) от DEUS следит за скоростью движения зрачка и специально ускоряет смену картинки прокомментировали спикеры

Рюкзак с парашютом будут имитировать специальные крепежи и сиденье. Ощущение сопротивления воздуха и свободного падения создают боковые вентиляторы. За визуализацию отвечает шлем, работающий в формате 4К с обзором в 110 градусов.

Ранее российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха.