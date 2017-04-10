Чиновницы из Ленобласти поздравили коллег-мужчин танцем в трусах и перьях

Глава администрации Волхова не увидел в этом "ничего страшного", хотя многие пользователи соцсетей осудили такой подарок.

В Волхове Ленобласти местные чиновницы поздравили коллег-мужчин с 23 февраля и станцевали в бразильских карнавальных костюмах. Выступление женщин в городской администрации попало на видео, ролик разошелся по Telegram-каналам.

На опубликованных кадрах чиновницы в карнавальных костюмах танцуют в кабинете перед стеной с гербами страны, области и района.

Позже глава администрации Алексей Брицун прокомментировал данный ролик. Он рассказал, что в этот день был по делам в Петербурге, но ничего плохого в "творческом номере не видит, веди они же танцевали не голые". Он отметил, что место было выбрано не самое удачное, но другого и нет. После публикации видео несколько сотрудниц написали заявление на увольнение, но Брицун отказался их принять.

В прошлом году в петербургском морге для работников девушки исполнили стриптиз.