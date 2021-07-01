Российские авиакомпании перевезли за лето более 33 млн пассажиров

Отечественные авиакомпании в период с июня по август 2025 года успешно перевезли более 33 миллионов пассажиров. Соответствующее заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Яров в ходе доклада перед председателем федерального правительства Михаилом Мишустиным в Москве.

За летний период, с июня по август, уже перевезено более 33 млн пассажиров: 25,5 млн - внутри страны и 7,6 млн - по международным воздушным линиям. Дмитрий Ядров, глава Росавиации

Около 70 тысяч человек удалось перевезти воздушным способом после возобновления авиасообщения России с Абхазией в мае этого года. Аэропорт Геленджика обслужил 77 тысяч пассажиров с момента возобновления работы воздушной гавани. У нашего государства также есть авиасообщение с 38 государствами мира. Недавно власти открыли доступ к аэропорту, расположенному в городе Краснодаре. Глава Росавиации уверен, что этот объект транспортной инфраструктуры также даст хорошие показатели по перелетам.

В России на стадии сертификации находятся 10 типов воздушных судов.

Фото и видео: Правительство России