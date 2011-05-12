В России на стадии сертификации находятся 10 типов воздушных судов

Дмитрий Ядров рассказал о достижении независимости России в сфере авиастроения.

В России на стадии сертификации в настоящее время находятся десять типов воздушных судов. Соответствующее заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Яров в ходе доклада перед председателем федерального правительства Михаилом Мишустиным в Москве. Эксперт пояснил, что среди указанного количества есть семь самолетов, три вертолета. также создаются шесть типов авиационных двигателей.

Полноценно стать нам независимыми позволит наша авиационная техника. И тут Росавиация является ключевым фактором, потому что мы осуществляем сертификацию авиационной техники. Дмитрий Ядров, глава Росавиации

Специалист объяснил премьер-министру, что страна нарастила компетенции по обслуживанию иностранных воздушных судов. Сейчас существует возможность обслуживать 30 типов таких самолетов.

Фото и видео: Правительство России