В России на стадии сертификации находятся 10 типов воздушных судов

В России на стадии сертификации в настоящее время находятся десять типов воздушных судов. Соответствующее заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Яров в ходе доклада перед председателем федерального правительства Михаилом Мишустиным в Москве. Эксперт пояснил, что среди указанного количества есть семь самолетов, три вертолета. также создаются шесть типов авиационных двигателей.
Полноценно стать нам независимыми позволит наша авиационная техника. И тут Росавиация является ключевым фактором, потому что мы осуществляем сертификацию авиационной техники.
Дмитрий Ядров, глава Росавиации
Специалист объяснил премьер-министру, что страна нарастила компетенции по обслуживанию иностранных воздушных судов. Сейчас существует возможность обслуживать 30 типов таких самолетов.
