Российские Ту-142 выполнили плановые полеты в Арктике

Экипажи пролетели над Баренцевым, Карским морями, морем Лаптевых.

Российские дальние противолодочные самолеты Ту-142 выполнили плановые полеты в Арктике. Об этом рассказали представители пресс-службы Северного флота РФ. Чиновники добавили, что два экипажа пролетели над водами Северного Ледовитого океана. Пилоты преодолели более 7 тысяч километров.

Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над нейтральными водами. Продолжительность полета составила около 12 часов пресс-служба Северного флота России

Известно, что полет Ту-142 проходил над акваториями Карского, Баренцева морей, а также отдельными районами моря Лаптевых. Специалисты исследовали ледовую обстановку. Информация о ней облегчит навигацию по Северному морскому пути. В СФ рассказали, что полеты проводились в строгом соответствии с международными требованиями.

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