Российские FPV-дроны разгромили колонну техники ВСУ

Специалисты ликвидировали большое количество иностранной техники в зоне СВО.

В социальных сетях распространились кадры разгрома FPV-дронами колонны техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Известно, что роли к опубликовали представители Telegram-канала "БОБР" (Беспилотный отряд быстрого реагирования). Они пояснили, что бойцам 42 мотострелковой дивизии удалось ликвидировать свыше десяти целей, включая американские БТР (бронетранспортеры). Российские беспилотники поразили несколько грузовиков, бронированный автомобиль HMMWV, а также БТР М-113, БМП (боевую машину пехоты) М2 "Брэдли" американского производства, танк Т-72 и другие цели противника. Специалисты утверждают, что речь идет о первом случае такого массового использования FPV-аппаратуры в рамках СВО, который удалось заснять. Эксперты заметили, что частично операторы смогли уничтожить мишени в рамках противодействия радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений ЗВО.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт