Минобороны показало видео работы ремонтных подразделений ЗВО

В пресс-службе военного ведомства рассказали о процессе ремонта техники из зоны зоне СВО.

Российское министерство по обороне показало видео работы ремонтных подразделений Западного военного округа, которые чинят и модернизируют технику, прибывшую из зоны проведения специальной военной операции. Специалисты пояснили, что речь идет о непрерывной работе по восстановлению боевых характеристик оружия. В кадре продемонстрировано, как сотрудники обслуживают узлы и агрегаты бронированной техники на стоянке, а также вырезают и варят дополнительные защитные экраны, занимаются дефектацией ствола пушки отечественного танка, устанавливают снятые ранее детали. В конце ролика заметна обкатка отремонтированных машин и проверка работоспособности пусковой установки боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град".

Военнослужащие в полевых условиях осуществляют модернизацию техники и вооружения. Работа организована в несколько смен. Уделяется внимание машинам войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. пресс-служба Минобороны России

Тамже организован полный цикл предбоевой подготовки для новой, только поступающей с заводов-производителей гусеничной и колесной техники. Известно, что в мастерских помогают восстановить БМП, МТ-ЛБ, танки, самоходные артиллерийские установки (САУ), бронированные автомобили, бронированные транспортеры, тралы, тягачи, инженерные транспортные средства.

Военкомат двух районов Петербурга подтвердил рассылку повесток по СМС.

Фото и видео: Минобороны России