Российская телеведущая Анастасия Анисимова умерла в 43 года. Об этом рассказали представители департамента информационной политики по Свердловской области. В данном управлении журналистка занимала пост заместителя директора. Женщина ушла из жизни в Екатеринбурге после продолжительного заболевания.
Напомним, что на телевидении Анисимова оказалась в 2001 году. Она известна российским зрителям по программам "Кабинет министров", "Территория права", "Четвертая власть" и другим проектам. С 2015 года журналистка возглавляла отдел по связям с общественностью компании "Облкоммунэнерго". В 2019 году она получила должность в избирательной комиссии Кузбасса. Анисимова отвечала отвечала за взаимодействие со СМИ.
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Фото: YouTube / Телекомпания ОТВ (кадр из выпуска "На самом деле" от 21 января 2015 года)
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