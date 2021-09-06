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Мужчина разгромил ветклинику топором из-за смерти собаки в Красноярске

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Он обвинил персонал учреждения в смерти своего питомца.

В Красноярске мужчина устроил погром в ветеринарной клинике после того, как узнал о гибели своей собаки. Об этом информирует Telegram-канал Kras Mash.

Сообщается, что мужчина оставил питомца на процедуры и отлучился по своим делам. Предположительно, у собаки имелись проблемы с органами дыхания. О смерти питомца хозяину сообщили позже, позвонив по телефону. По словам ветеринаров, животное было очень старым и могло не выжить, о чем клиент был предупрежден.

Хозяин собаки пришел в ветклинику с топором и нанес им ущерб телевизору и стойке администратора. В это время в помещении находились несколько посетителей, включая несовершеннолетнюю девочку. Персонал учреждения вызвал сотрудников полиции, однако мужчина ушел до их прибытия.

В настоящее время в инциденте разбираются правоохранители. Им предстоит выяснить, по чьей вине скончалась собака и дать оценку действиям ее хозяина.

Ранее в Петербурге умерла главная кошка Петропавловской крепости Капитолина.

Видео: Telegram/Kras Mash

Теги: ветклиника, красноярск, смерть питомца, топор
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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