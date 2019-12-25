В Петербурге умерла главная кошка Петропавловской крепости Капитолина

В этом году Капитолина отметила 21-летие.

В четверг, 2 сентября, стало известно, что в Петербурге умерла главная хранительница Петропавловской крепости – кошка Капитолина. Об этом сообщили в официальной группе городского Музея истории в социальной сети ВКонтакте.

Друзья, с прискорбием сообщаем, что с нами больше нет дорогой и любимой Капитолины, главной кошки Петропавловской крепости, на протяжении более двадцати лет бессменной хранительницы Петропавловского собора. пресс-служба Музея истории Санкт-Петербурга

По словам сотрудников музея, хранительница Петропавловского собора прожила достаточно насыщенную и долгую жизнь и "навсегда останется в сердцах сотрудников и посетителей Музея истории Санкт-Петербурга".

В этом году Капитолина отметила 21-летие. Капитолина на протяжении более 20 лет была бессменной хранительницей Петропавловского собора. Однако про себя кошка тоже не забывала – за свою жизнь Капа успела трижды выйти замуж.

Ранее мы писали, что кошка Муся из библиотеки имени Маяковского признана лучшей служебной кошкой России.

Фото: ВКонтакте / Музей истории Санкт-Петербурга