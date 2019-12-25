Кошка Муся из библиотеки имени Маяковского признана лучшей служебной кошкой России

Лучшим служебным котом Петербурга выбрали обитателя судостроительного завода "Северная верфь" Матроса Васильевича.

В Петербурге определили лучших служебных котов России и города. Конкурс провела "Республика кошек и котов", объединяющая в Северной столице музей кошки и два котокафе.

В голосовании приняли участие более 4 тысяч человек. Номинанты были представлены из 17 городов России. Лучшей служебной кошкой России признали кошку Мусю, которая живет в Центральной городской публичной библиотеке имени Владимира Маяковского. Лучшим служебным котом Петербурга стал обитатель судостроительного завода "Северная верфь" Матрос Васильевич.

Кроме того, жители России выбрали лучшего музейного кота России. Это почетное звание получил кот Пас из Музея истории и культуры в Республике Коми. Гран-при среди театральных котов забрал Федор из петербургского Театра дождей, лучшим замковым котом признали кота Филимона из Выборгского замка.

Ранее в Петербурге выбрали лучших рисовальщиков эрмитажных котов.

Фото: ВКонтакте / Библиотека имени Маяковского