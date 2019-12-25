Российская таможенная академия подала в суд на Смольный

Учреждение просит признать недействительным пункт закона об ответственности за неотремонтированные фасады.

Санкт-Петербургский горсуд зарегистрировал иск ГКОУ ВО "Российская таможенная академия" к городскому правительству. Об этом 25 ноября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сообщается, что административный истец просит суд признать недействующим один из пунктов закона города "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". В особенности таможенную академию волнует пункт об административной ответственности федеральных казенных учреждений за неисполненные обязанностей по текущему и капитальному ремонту фасадов зданий. Вероятно, так академия хочет избежать штрафа за собственную ошибку, однако более подробной информации по делу пока нет.

Материалы переданы судье.

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Фото: Piter.TV