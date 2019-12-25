В Петербурге бывший срочник подал в суд на Минобороны за увечье и нравственные страдания

Мужчина подал апелляцию, так как в районном суде его требования не удовлетворили.

Санкт-Петербургскому городскому суду предстоит разобрать иск Ивана Борзякова к министерству обороны РФ. Мужчина утверждает, что во время военной службы получил увечья и нравственные страдания. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Борзяков рассказал о том, что в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года на занятиях по строевой подготовке представители минобороны неоднократно нарушали законодательство. Истец считает, что ненадлежащее исполнение ответчиком положений Конституции привело его к тяжким последствиям в виде увечья и иных повреждений здоровья, физическим и нравственным страданиям. По мнению пострадавшего, фактическое исполнение строевого шага не соответствовало тому, что описано в строевом Уставе ВС РФ. Истец попросил взыскать с ответчика 1 млн рублей.

Фрунзенский районный суд установил, что Борзяков получил закрытую травму левого коленного сустава. После прохождения лечения мужчину признали годным к военной службе с незначительными ограничениями, он получил категорию "Б".

В январе 2019-го Борзяков также обратился в страховую компанию и получил 64 тыс. рублей. Районный суд отказался удовлетворять требования истца, в связи с тем он подал апелляционную жалобу.

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Фото: Piter.TV