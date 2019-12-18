Девушке удалось заснять на камеру Огни святого Эльма.

Российская стюардесса показала редкое природное явление, которое может настигнуть в полете. Instagram-пользователь с ником julia_choco разместила в своем аккаунте видео, на котором показаны огни святого Эльма.

Напомним, что Огни святого Эльма впервые были замечены на морских судах. Природное явление названо так в честь католического покровителя моряков. Огни появляются на матчах судов, вершинах гор, линиях электропередач, макушках высоких деревьев и шпилях церквей. В авиации их можно заметить на стыках ветровых стекол и корпуса самолета, законцовках крыльев и статических разрядниках при пролете около грозового фронта или в нем.

Кобылкин заявил, что ущерб от загрязнения на Камчатке подсчитать нельзя.

Фото и видео: Instagram/julia_choco