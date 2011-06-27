Стюардесса-петербурженка за год прогуляла 209 рабочих дней из 247

Стюардесса почти не появлялась на работе четыре года.

Петербургская стюардесса оказалась в центре проверки после того, как выяснилось, что она почти четыре года чередовала отпуска с больничными и выходила на работу лишь эпизодически. Об этом пишет Mash.

Стюардесса из Санкт-Петербурга за последние четыре года пропустила 700 рабочих дней из 990, появившись на сменах лишь 290 раз. В текущем году она вышла на работу 38 раз из 247 смен. По данным издания, она регулярно оформляла отпуск, а затем брала больничный, после чего вновь заявляла о недомогании.

Проверка компании подтвердила, что болезнь женщина симулировала. После этого она начала подавать жалобы на домогательства со стороны коллег, а также на выгорание. Служба безопасности установила повторяющуюся схему и сочла жалобы необоснованными.

Сейчас руководство рассматривает вопрос об увольнении сотрудницы, которая работает в сфере гражданской авиации уже 22 года.

