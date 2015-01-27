Росавиация поддержала инициативу против высоких каблуков у стюардесс

Ведомство направило обновленные рекомендации в авиакомпании.

Росавиация поддержала идею отказа от обязательного ношения бортпроводницами туфель на высоких каблуках и направила подобные советы отечественным авиакомпаниям. Однако напрямую ведомство не может вмешиваться в дресс-код. Соответствующими данными поделился российский заместитель министра по транспорту Александр Пошивай в качестве ответа на обращение депутатов от фракции в Государственной думе "Новые люди". Текст документа привели журналисты из информационного агентства "ТАСС". Известно, что в нижней палате законодательного органа страны ранее предложили запретить авиакомпаниям вводить требования об обязательном ношении обуви на высоком каблуке стюардессам. Такие требования связаны с тем, что бортпроводники проводят на ногах от 10 до 12 часов, а ношению каблуков все это время увеличивает нагрузку на вены и стопы женщин. Они вынуждены носить небезопасную обувь, что квалифицируется ведомством как "дискриминационная практика".

Росавиация не наделена полномочиями устанавливать запреты на <…> решения по дизайну форменной одежды (обуви). сообщение от Росавиации

В ответе заместителя профильного министра говорится о том, что введение удобной обуви в общий дресс-код стюардесс поможет сформировать равные условия труда для членов экипажа. Сейчас Росавиация направила в пассажирские авиакомпании собственные рекомендации о приведении рабочих правил дресс-кода согласно современным условиям эргономики. Чиновник заметил, что ключевым аргументом в поддержку запрета каблуков во время полета является обеспечение безопасности и сохранение здоровья бортпроводниц, так как специфические условия работы в самолетах увеличивают для них риски повреждений спины, коленей и стоп.

Фото: pxhere.com