Девочка и ее подруги получили незначительные повреждения.

Российская семиклассница угнала машину и попала в ДТП с "КамАЗом". Об этом рассказали представители регионального ГИБДД. По данным правоохранительных органов, инцидент зафиксирован в Емельяновском районе Красноярского края. В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, что у черно машины поврежден бампер.

В ГИБДД уточнили, что транспортное средство украла 13-летняя девушка. Она позаимствовала автомобиль "Тойота" у знакомого матери. Несовершеннолетняя решила прокатить своих подруг. Она не справилась с управлением во время поворота. Затем машина врезалась в дорожный знак, после этого - в грузовик. Водитель и 14-летние пассажиры отделались ушибами.

Мужчину дважды сбили машины на Свердловской набережной.

Видео: Youtube/Наш Красноярский край