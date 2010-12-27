Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях

Поколение Z будет экономить на других сферах, но не откажется от поездок по миру.

Российская молодежь в 60% отказалась экономить на путешествиях. Родившиеся после 1995 года готовы урезать расходы на другие нужды, но не отказаться от поездки в другую страну или регион России.

Поколение Z заранее планируют дальние поездки. Каждый третий опрошенный имеет список из городов, в которых он точно планирует побывать. Около 52% хотя бы раз рассчитывают посетить одно из "экстремальных" мест планеты. Почти 18% хотят совершить путешествие в одиночку, с одним лишь рюкзаком за спиной. Из них только 11% - живут в России. Важной частью туризма опрошенные считают возможность подключения к Интернету и социальным сетям. Так ответили 59% респондентов.

Молодежь готова потратить свободный от учебы год на туризм. Они преднамеренно откладывают деньги на свое увлечение. Тенденция к путешествиям сохраняется у 47% молодежи по всему миру.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне рассказали, на что потратят свое время при "четырехдневке".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

